15 марта в ратуше состоится встреча депутатов Мингорсовета с общественностью

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15 марта в 17:00 в Минске в городской ратуше состоится встреча вновь избранных депутатов Минского городского cовета депутатов XXVIII созыва и их предшественников с представителями общественности, сообщает пресс-служба Центрального района столицы.

Количество приглашенных на встречу избирателей для встречи (18 человек) выбрано не случайно. Среди более чем 4 тысяч авторов заполненных флаеров, которые призывали не только голосовать на местных выборах, но и участвовать в жизни района, эти активисты стали случайными счастливчиками-участниками мероприятия.

На предстоящей встрече, не дожидаясь первых приемов граждан и прямых линий, депутаты пообщаются с жителями своих округов, выяснят проблемы конкретных улиц и домов в районе.

На встрече с музыкальными номерами выступит маэстро белорусского джаза Евгений Владимиров.

В мероприятии примут участие председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк, глава администрации Центрального района Игорь Бузовский, депутаты Минского городского совета депутатов 28-го и 27-го созывов, избранные в Центральном районе.

 

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Тэги: Мингорсовет Персона: Евгений Владимиров Василий Панасюк Игорь Бузовский Город: Минск

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