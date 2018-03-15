В Слониме военнослужащий спас провалившегося под лед рыбака

14 марта на озере в микрорайоне Энка под лед провалился рыбак. На его счастье мимо на машине в этот момент проезжали несколько военнослужащих, один из которых сумел вытащить захлебывающегося рыбака из воды.

Фото «Газета Слонимская»

Свидетелем инцидента стала слонимчанка Ольга Круподёрова, которая рассказала «Газете Слонимской», как развивались события: «Мы живем напротив озера на Энке, услышали крики, но из окна толком ничего не было видно, что происходит, но было понятно, что кто-то на льду провалился. Вокруг людей вообще не было, и муж сразу же позвонил в МЧС, побежал скорее на улицу. И когда направлялся к озеру, увидел, что остановилась машина, и вот в тот момент и вышли военнослужащие, один из них быстро полез на лёд… А потом и машина МЧС приехала».

Спас рыбака подполковник Владимир Двоежонов. Его коллеги Владимир Мистерович, Максим Кудин, Сергей Расюк и Александр Кот рубили ветки деревьев, чтобы утопающий мог за них ухватиться.

«Мы ехали на машине, увидели, что дед провалился под лёд и еле держится на краю. Начали деревья ломать, чтобы ему помочь. Я тем временем разделся по пояс. Дед крикнул, что в багажнике есть топор. Достали топор, срубили ветку, и я с веткой пополз к деду. Он схватил рукой за ветку, и я крикнул, чтобы он вылазил. Но у него сил практически не осталось. И тут под нами треснул лёд. Я успел сгруппироваться и удержался, а дед с головой ушел под воду, но ветку не отпустил. Дальше я не помню, как принял решение. Рванулся к нему, лёжа на ветке, и начал двумя руками вытаскивать. Дед уже захлёбывался, пена изо рта пошла. Кричал мне, чтобы уходил. А я даже с улыбкой в ответ: «Не уйду, я лёгкий». Дотащил я его до берега, и к этому времени уже спасатели МЧС приехали и бросили нам круг. Я подтащил деда к кругу, и спасатели последние метры дотянули его…», — рассказал «ГС» подполковник Владимир Двоежонов.