Россельхознадзор взял на усиленный контроль еще три белорусских предприятия

/ Экономика
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) взял на усиленный контроль еще три белорусских предприятия.

Россельхознадзор взял на усиленный контроль еще три белорусских предприятия

Фото pixabay.com

Ведомство подчеркнуло, что продолжает фиксировать случаи «выявления поступлений в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ».

В этой связи Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех белорусских предприятий.

В частности, «на карандаш» попали:

  • ОАО «Здравушка-милк» — выявление тетрациклина в молоке сухом обезжиренном;
  • ПУП «Мстиславльмолоко» — два случая выявления тетрациклина в молоке сухом обезжиренном;
  • ОАО «Щучинский маслосырзавод» — выявление натамицина в сыре.

Вчера сообщалось, что Россельхознадзор рассмотрит возможность запрета импорта овощей из-за серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции.

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Тэги: Беларусь-Россия Россельхознадзор

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