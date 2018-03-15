Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) взял на усиленный контроль еще три белорусских предприятия.

Фото pixabay.com

Ведомство подчеркнуло, что продолжает фиксировать случаи «выявления поступлений в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС и РФ».

В этой связи Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции трех белорусских предприятий.

В частности, «на карандаш» попали:

ОАО «Здравушка-милк» — выявление тетрациклина в молоке сухом обезжиренном;

ПУП «Мстиславльмолоко» — два случая выявления тетрациклина в молоке сухом обезжиренном;

ОАО «Щучинский маслосырзавод» — выявление натамицина в сыре.

Вчера сообщалось, что Россельхознадзор рассмотрит возможность запрета импорта овощей из-за серьезного увеличения объема поставок «санкционной» продукции.