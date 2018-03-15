Лукашенко поздравил Жореса Алферова с днем рождения
Александр Лукашенко поздравил с днем рождения лауреата Нобелевской премии академика Жореса Алферова.
По мнению главы государства, «замечательные профессиональные достижения» ученого являются «весомым вкладом в развитие мировой науки».
Лукашенко считает, что в решении любых вопросов Алферова отличают «глубокое понимание, богатейший опыт, жизненная мудрость и принципиальность».
Президент убежден, что многогранная деятельность, активная гражданская позиция и высокий международный авторитет «будут способствовать развитию всестороннего белорусско-российского сотрудничества».
Ранее Алферов позитивно высказывался о белорусской науке. В частности, он отмечал, что потенциал белорусской науки кроется в комбинации биологии, медицины и информационных технологий.
Напомним, Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Чашниках (Витебская область). В 2000 году он стал лауреатом Нобелевской премии. Эта высокая награда была присуждена ему за «развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной оптоэлектроники».
Он награжден белорусскими орденами Франциска Скорины и Дружбы народов.
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