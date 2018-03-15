В Минске у станций метро «Немига» и «Борисовский тракт» появятся велопарковки

У станций столичного метро «Немига» и «Борисовский тракт» появятся велосипедные парковки, сообщает Минское велосипедное общество. Такое решение было принято после встречи экспертов общества с представителями Минского метрополитена.

Предполагается, что на этих станциях велосипедные парковки наиболее востребованы и будут использоваться людьми, которые комбинируют велосипед и подземный транспорт.

Станции «Немига» и «Борисовский тракт» выбраны не случайно, отмечается в сообщении. Минское велосипедное общество провело опрос общественного мнения, в котором приняли участие более 600 человек. Люди отвечали на вопросы о транспортных привычках, а также высказывали мнение по поводу необходимости велопарковок у метро.

Подавляющее число опрошенных (95,5%) ответили, что велосипедные парковки около минских станций метро необходимы. При этом более половины указали, что им приходилось парковать велосипеды у метро или около объектов, которые находятся рядом с ним, — магазинов, банков. Каждый четвертый опрошенный регулярно при передвижении по городу комбинирует велосипед и подземный транспорт.

«Опрос показал, что минчане охотно рассматривают вариант совмещения велосипеда как транспортного средства и метро, — отметил тематический эксперт Минского велосипедного общества Евгений Хоружий. — При этом люди говорят, что больше всего велопарковки сегодня необходимы около станций метро «Каменная Горка», «Борисовский тракт» и «Немига».

Почти 40% опрошенных ответили, что оставили бы свой велосипед на удобной П-образной велопарковке, оборудованной видеокамерой, а 35% считают, что это должна быть крытая велосипедная парковка, находящаяся под видеонаблюдением.

»В качестве пилотных проектов метрополитен решил установить три П-образные велосипедные парковки, — сказал Хоружий. — Это важно, чтобы отработать всю процедуру согласования с городскими властями, а также посмотреть, будут ли люди ими пользоваться».

Предполагается, что велопарковки у станций метрополитена появятся к маю текущего года, пишет БелаПАН.