Александр Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы. Об этом глава государства заявил 15 марта на встрече с судьями Конституционного суда.

«Жду от вас и Администрации президента конкретных предложений по повышению эффективности всей судебной системы», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент напомнил, что недавно подводились итоги работы правоохранительных органов, после чего было принято решение вернуться к вопросу о деятельности судебной системы.

«Считаю, что Конституционный суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно посмотреть на работу судов общей юрисдикции», — подчеркнул глава государства.