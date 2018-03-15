Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы

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Александр Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы. Об этом глава государства заявил 15 марта на встрече с судьями Конституционного суда.

«Жду от вас и Администрации президента конкретных предложений по повышению эффективности всей судебной системы», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.

Президент напомнил, что недавно подводились итоги работы правоохранительных органов, после чего было принято решение вернуться к вопросу о деятельности судебной системы.

«Считаю, что Конституционный суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно посмотреть на работу судов общей юрисдикции», — подчеркнул глава государства.

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Тэги: Конституционный суд Персона: Александр Лукашенко

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