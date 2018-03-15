Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы
Александр Лукашенко ждет от Конституционного суда предложений по повышению эффективности всей судебной системы. Об этом глава государства заявил 15 марта на встрече с судьями Конституционного суда.
«Жду от вас и Администрации президента конкретных предложений по повышению эффективности всей судебной системы», — цитирует Александра Лукашенко агентство БЕЛТА.
Президент напомнил, что недавно подводились итоги работы правоохранительных органов, после чего было принято решение вернуться к вопросу о деятельности судебной системы.
«Считаю, что Конституционный суд сквозь призму поступающих к нему обращений и наработок способен независимо, открыто и предметно посмотреть на работу судов общей юрисдикции», — подчеркнул глава государства.
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