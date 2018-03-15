Умер знаменитый советский кинорежиссер Леонид Квинихидзе

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В Санкт-Петербурге умер известный советский кинорежиссер Леонид Квинихидзе, получивший широкую известность благодаря работе над картинами «31 июня», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка»…

Умер знаменитый советский кинорежиссер Леонид Квинихидзе

Свой первый фильм «Первый посетитель» он снял в 1965 году. Далее была работа с над «Моабитской тетрадью», «Миссией в Кабуле».


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Большую известность ему принес фильм «Крах инженера Гарина», в которой главную роль сыграл Олег Борисов.

После этого была очень удачная работа над картиной «Соломенная шляпка» с Андреем Мироновым в главной роли. Фурор произвели и другие фильмы-мюзиклы — «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!».

Он также долгое время работал в музыкальных театрах Москвы, Питера и Хабаровска.

Напомним, 12 марта в Москве умер актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Сегодня в столице проходит прощание, после чего его тело будет предано земле.

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Тэги: режиссер Персона: Леонид Квинихидзе

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