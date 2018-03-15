Умер знаменитый советский кинорежиссер Леонид Квинихидзе

В Санкт-Петербурге умер известный советский кинорежиссер Леонид Квинихидзе, получивший широкую известность благодаря работе над картинами «31 июня», «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка»…

Свой первый фильм «Первый посетитель» он снял в 1965 году. Далее была работа с над «Моабитской тетрадью», «Миссией в Кабуле».

Большую известность ему принес фильм «Крах инженера Гарина», в которой главную роль сыграл Олег Борисов.

После этого была очень удачная работа над картиной «Соломенная шляпка» с Андреем Мироновым в главной роли. Фурор произвели и другие фильмы-мюзиклы — «Небесные ласточки», «Мэри Поппинс, до свидания!».

Он также долгое время работал в музыкальных театрах Москвы, Питера и Хабаровска.

Напомним, 12 марта в Москве умер актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков. Сегодня в столице проходит прощание, после чего его тело будет предано земле.