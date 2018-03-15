Паромную переправу через Припять в Житковичском районе планируется установить к концу марта

Установить паромную переправу около треснувшего моста через Припять в Житковичском районе планируется к концу марта. Об этом сообщил журналистам 15 марта заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

«Сейчас полным ходом работает понтонная переправа, в двадцатых числах дополнительно установим паромную переправу, которая будет работать весь период до установки моста. По задаче правительства и главы государства мы должны уже в ноябре открыть движение по новому мосту на Припяти. Поэтому ведется работа, мы заслушали, как идет проектирование, как идут процедуры подготовительного периода, уже работают земснаряды по изменения русла. То есть будет в том числе дублирующая система переправы», — цитирует вице-премьера агентство БЕЛТА.

По его словам, в период, когда может активно двигаться лед (в конце марта), возможно, будет необходимость снять понтонную переправу, паромная переправа должна будет работать в это время. «Мы рассчитываем, что летом будет работать и понтонная, и паромная переправа. Таким образом мы обеспечим беспрепятственное передвижение с одного берега на другой», — заключил Анатолий Калинин.