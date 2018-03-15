Количество убыточных организаций в Минске за год выросло на 5,5%

По данным главного статистического управления Минска, количество убыточных организаций столицы в январе 2018 года по сравнению с январем 2017-го увеличилось на 5,5% — с 385 до 406, а их удельный вес — с 26,7 до 28,1%.

Чистая прибыль столичных организаций составила 241,3 млн рублей, на 13% меньше, чем в январе 2017 года, пишет БелаПАН.

По мнению руководителя Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослава Романчука, хронически убыточные предприятия не имеют права на существование. «Надо признать факт, создать комиссию, которая могла бы часть омертвленного капитала оживить и пустить в другие проекты», — убежден экономист. Однако, по его словам, власти указывают убыточным предприятиям, что они участвуют в той или иной госпрограмме, не изменяют их предназначение.

Романчук отметил, что проблемных предприятий гораздо больше, чем официально убыточных, многие из них работают с рентабельностью ниже 5%. «Их не надо направлять на доверительное управление, а сделать частными в надежде на то, что инвесторы попытаются их реанимировать и на их базе создать новые производства. Другого не дано», — считает он.