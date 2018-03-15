В Якутске при взлете у самолета отвалился люк и вывалился груз – слитки драгметалла

В аэропорту Якутска при взлете у Ан-12 компании «Нимбус» отвалился люк грузового отсека. Воздушное судно транспортировало драгоценные металлы. По одним сведениям, на борту находились 9 тонн золота в слитках, по другим — слитки серебра.

Самолету пришлось совершить экстренную посадку в соседнем аэропорту Маган.

По информации SakhaDay, самолет следовал с чукотского рудника «Купол» в Красноярск и останавливался в Якутске для дозаправки.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что на борту были почти десять тонн драгоценного металла, но не уточнили, какого именно.

Люк, по неподтвержденным данным, отвалился потому, что груз не был надежно зафиксирован. В результате происшествия никто не пострадал.