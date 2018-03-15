Итальянский «Интер» открывает в Минске футбольную академию

14 марта в Доме футбола прошла церемония подписания договора об открытии в Беларуси футбольной академии миланского «Интера». Подготовка будущих звезд европейского спорта по итальянским методикам будет проходить на базе Футбольной школы Николая Мурашко (ФШМ-Минск) в столичном микрорайоне Курасовщина. Академия начнет работу в сентябре, тренироваться смогут дети с 7 лет, а самые перспективные спортсмены будут заниматься бесплатно.

Филиалы футбольной академии «Интера» уже есть в Бразилии, Аргентине, Китае, а с этой осени появится и в Беларуси. С одной стороны, для клуба это система отбора лучших игроков, а с другой — вполне востребованный на рынке продукт: итальянская система подготовки считается одной из самых эффективных в мире.

В Минске уже действует 10 футбольных школ, в которых занимаются более 4000 ребят, но открытие академии «Интер» на базе ФШМ-Минск станет первым и пока единственным «выходом» со своей академией иностранного клуба на постоянной основе.

«У нас долгое время и успешно существовала советская школа, однако в определенный момент, на переломе эпох, ее достижения были утеряны. Сейчас нам нужны новые технологии и методики, и сложно представить более опытного учителя, чем футбольный клуб со 110-летней историей», — говорит Николай Мурашко.

В академии «Интера» большое внимание будут уделять не только постановке техники и физподготовке, но и таким необычным дисциплинам как тимбилдинг и спортивная психология, обучают здесь также шахматам и иностранным языкам.

Согласно подписанному контракту между ФК «Интер» и ФШМ-Минск, обучать иностранцы обязуются не только маленьких игроков, но и тренерский состав. Каждый год наставники будут выезжать на стажировки в Милан, а специалисты из Италии ежегодно в течение нескольких месяцев будут работать в Минске, контролируя и корректируя при необходимости процесс обучения.

«Сильнейшие ученики академии будут стажироваться в Милане и тренироваться непосредственно с основной командой», — отметил Марко Монти, технический директор ФК «Интер», который приехал в Беларусь оценить уровень тренировочного процесса и принять новый стадион ФШМ-Минск.

Отбор в академию будет проходить только при участии специалистов из Италии. Уже в июне в Минске в течение двух недель будут работать кэмпы под руководством итальянских тренеров, по результатам которых лучшие футболисты смогут вступить в ряды «нерадзурри».

В дальнейшем специалисты миланской академии будут приезжать в Беларусь минимум три раза в год для координации работы и отбора новых учеников. Самые талантливые ребята смогут претендовать на «стипендию» и обучаться бесплатно.

Тренироваться ученики академии будут на новом футбольном поле на улице Серова.