Exponenta инициирует проверку качества питания офисных работников в Минске

В Минске пройдет масштабная инициатива по повышению качества питания вне дома «Здорово перекусить с Exponenta». На первом этапе врачи-диетологи посетят офисы крупных компаний и проверят, насколько полезны собойки и обеды офисных работников. Социальный проект реализует производитель обогащенных белком напитков Exponenta.

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С 20 по 30 марта специалисты побывают в офисах известных столичных компаний. Каждый желающий сможет бесплатно проконсультироваться у диетолога, пройти биоимпедансный анализ и сформировать рацион питания, исходя из индивидуальных особенностей организма.

Диетолог также проверит собойки сотрудников, в том числе насколько они калорийны и сбалансированы по соотношению белков, жиров и углеводов.

Также пройдет круглый стол по основам здорового питания в формате «вопрос-ответ».

«Ревизия» офисных собоек затронет компании из разных отраслей. Это позволит собрать данные о качестве офисного питания и изучить основные проблемы. Помимо собоек, специалисты проверят качество обеденных комплексов — в тех случаях, если в офисах действуют собственные столовые или практикуется доставка еды. В последующем будут подготовлены рекомендации и лайфхаки по повышению качества офисного питания.

Среди последствий неправильного питания — склонность к ожирению, риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижение иммунитета. По оценкам специалистов, число страдающих лишним весом в Беларуси неуклонно растет.

«Проблема ожирения действительно существует, и во многом она вызвана ошибками в рационе питания человека. Именно на работе происходит основной прием пищи — обед, который нередко отсутствует — вместо него отдается предпочтение бесконечным перекусам в течение рабочего дня, причем далеко не всегда здоровой пищей. В результате постепенно увеличивается калорийность рациона питания сверх необходимых для организма потребностей, что и приводит к избыточной массе тела и ожирению», — пояснила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Надежда Рябова.

В целом, по ее словам, белорусы употребляют с пищей большое количество жиров и простых углеводов, но при этом снижают потребление белка, который жизненно необходим организму. Его можно восполнить с помощью нежирного мяса, птицы, рыбы, морепродуктов и молочных продуктов, в том числе на основе сыворотки, таких как Exponenta Active.

Полезные свойства белковых продуктов при снижении лишнего веса и профилактики болезней сосудов и сердца доказал Институт физиологии НАН Беларуси. Предклиническое исследование показало, что напитки Exponenta наращивают мышечную ткань без накопления подкожно-жировой клетчатки и снижают уровень холестерина в крови.