Путин рассказал, как в 90-е думал работать таксистом

Владимир Путин рассказал о готовности в конце 1990-х годов работать таксистом в Санкт-Петербурге, после того как мэр Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы. Об этом он сказал в интервью для фильма «Путин» политического обозревателя ВГТРК, пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова. Фильм опубликован в социальной сети «Вконтакте» 15 марта.

Президент России пояснил, что принял решение уехать в столицу после поражения Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах в Санкт-Петербурге. «Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?» — сказал Путин.

По его словам, в Москве ему предложили заняться юридическими вопросами Управления делами президента: «Я, конечно, согласился и приехал». При этом Путин признался, что считает себя коренным петербуржцем. «У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось», — добавил он.

В июне 1996 года в Петербурге состоялись выборы губернаторов, на которых Анатолий Собчак уступил своему конкуренту Владимиру Яковлеву. Главой предвыборного штаба Собчака был Путин. После поражения Собчака Путин ушел из мэрии и был приглашен на работу в Москву на должность заместителя управляющего делами президента России Павла Бородина.