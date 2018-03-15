Междугородные маршрутки возобновили свою работу

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По словам начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергея Дубины, междугородные маршрутные такси в Беларуси возобновили свою работу.

Междугородние маршрутки возобновили свою работу

Чиновник рассказал, что рынок автоперевозок оживает. В настоящее время уже заключено 25 договоров с перевозчиками, которые раньше работали как «нерегулярщики».


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Таким образом, 135 микроавтобусов будут обслуживать клиентов — кто-то уже вышел на линию, кто-то — выйдет в самое ближайшее время, пишет sb.by.

По новым правилам частные перевозчики поехали в таких направлениях, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Полоцк, Новополоцк, Копыль, Гродно. Однако за счет согласившихся с новыми правилами маршрутчиков удовлетворить спрос со стороны граждан на междугородные перевозки удалось лишь частично.

Перевозчики и неравнодушные граждане собрали свыше 80 тысяч подписей и отнесли их в Администрацию президента. В коллективном обращении на имя президента Беларуси они просят приостановить действие изменений в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», сесть за стол переговоров и вместе со всеми заинтересованными сторонами прийти к решению, которое устроило бы всех.

 

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Тэги: междугородные перевозки маршрутки Персона: Сергей Дубина

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