Междугородные маршрутки возобновили свою работу

По словам начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Сергея Дубины, междугородные маршрутные такси в Беларуси возобновили свою работу.

Чиновник рассказал, что рынок автоперевозок оживает. В настоящее время уже заключено 25 договоров с перевозчиками, которые раньше работали как «нерегулярщики».

Таким образом, 135 микроавтобусов будут обслуживать клиентов — кто-то уже вышел на линию, кто-то — выйдет в самое ближайшее время, пишет sb.by.

По новым правилам частные перевозчики поехали в таких направлениях, как Слуцк, Солигорск, Старые Дороги, Полоцк, Новополоцк, Копыль, Гродно. Однако за счет согласившихся с новыми правилами маршрутчиков удовлетворить спрос со стороны граждан на междугородные перевозки удалось лишь частично.

Перевозчики и неравнодушные граждане собрали свыше 80 тысяч подписей и отнесли их в Администрацию президента. В коллективном обращении на имя президента Беларуси они просят приостановить действие изменений в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», сесть за стол переговоров и вместе со всеми заинтересованными сторонами прийти к решению, которое устроило бы всех.