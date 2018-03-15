Футбольная сборная Беларуси занимает 93-е место в мартовском рейтинге ФИФА

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Футбольная сборная Беларуси осталась на 93-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), мартовская версия которого была опубликована в четверг. У белорусов 376 очков.

Рекордным местом в рейтинге ФИФА для сборной Беларуси является 36-я позиция в феврале 2011 года.

Топ-10 мартовского рейтинга ФИФА 2018 года:
1. Германия — 1609 очка;
2. Бразилия — 1489;
3. Португалия — 1360;
4. Аргентина — 1359;
5. Бельгия — 1337;
6. Польша — 1228;
7. Испания — 1228;
8. Швейцария — 1197;
9. Франция — 1185;
10. Чили — 1161.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у сборной Украины — 35-е место (777 очков). Россия расположилась на 63-й позиции (531 очко). Выше белорусов также Узбекистан (72-е место), Эстония (86-е) и Армения (91-е).

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Тэги: рейтинг ФИФА футбол-сборная

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