Футбольная сборная Беларуси занимает 93-е место в мартовском рейтинге ФИФА

Футбольная сборная Беларуси осталась на 93-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), мартовская версия которого была опубликована в четверг. У белорусов 376 очков.

Рекордным местом в рейтинге ФИФА для сборной Беларуси является 36-я позиция в феврале 2011 года.

Топ-10 мартовского рейтинга ФИФА 2018 года:

1. Германия — 1609 очка;

2. Бразилия — 1489;

3. Португалия — 1360;

4. Аргентина — 1359;

5. Бельгия — 1337;

6. Польша — 1228;

7. Испания — 1228;

8. Швейцария — 1197;

9. Франция — 1185;

10. Чили — 1161.

Из стран бывшего СССР наиболее высокий рейтинг у сборной Украины — 35-е место (777 очков). Россия расположилась на 63-й позиции (531 очко). Выше белорусов также Узбекистан (72-е место), Эстония (86-е) и Армения (91-е).