Савченко о расстрелах на Майдане: я видела, как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина»

Народный депутат Украины Надежда Савченко давала показания следователям Департамента специальных расследований Генпрокуратуры относительно незаконных действий во время Евромайдана нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко и спикера Рады Андрея Парубия.

Как заявила она перед ее допросом в СБУ по «делу Рубана», «расстрелы на Майдане и то, что уже пятый год люди ждут расследований, которые никогда не будут расследованы. Горбатюку [начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк] не дают работать, его вяжут по рукам и ногам. Лично я давала ему свидетельство о том, что Луценко с трибуны призывал к тому, чтобы снести власть, призывал к этому и обещал людям, что будет на Майдане оружие. Горбатюку не дают возможности раскрыть эти преступления», — приводит УНИАН слова Савченко.

Она рассказала, что лично «видела, как подъезжала синяя машина, микроавтобус, как из нее выходили люди с оружием, я говорила, кто эти люди, эти люди есть в парламенте, я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина»».

В то же время Савченко подчеркнула, что и Оранжевая революция и Евромайдан «не происходила с подачи Российской Федерации», а при поддержке западного цивилизованного мира.

Ранее Надежда Савченко заявляла, что в Администрации президента получили приказ, «чтобы меня уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически…»

По словам Савченко, она готова к любому развитию событий и совершенно не боится.

«Я к этому готова, и знаю числа и дни, когда это будет происходить. Я не глупая, и я все понимаю. И могу просчитать все их шаги. Меня не пугает и не удивляет та грязь, которая происходит в нашей политике», — заявила Савченко.