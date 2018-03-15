За шутку о бомбе в метро минчанин осужден на два месяца ареста

45-летний минчанин осужден за шутку о бомбе в метро, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Октябрьского района.

Инцидент произошел на станции «Институт культуры». Контролер обратила внимание на мужчину — пассажир был в нетрезвом состоянии. Она поинтересовалась его самочувствием и тем, что находится у него в рюкзаке. Тот ответил: «Бомба».

Подоспевший инспектор службы безопасности попросил мужчину пройти в комнату для досмотра, чтобы пропустить кладь через интроскоп. Тот подчинился. Увидев на экране непонятный предмет с торчащими проводами, сотрудник метрополитена еще раз уточнил его предназначение. Пассажир опять ответил, что это взрывное устройство. Тогда дежурный милиционер отнес рюкзак в отдельное помещение, где его накрыли спецсредством, локализирующим взрыв, и вызвал саперов.

Прибывшая на место происшествия группа разминирования ничего запрещенного в ручной клади не нашла: оказалось, мужчина пошутил. Он был задержан.

Мужчина оказался ранее судимым, нигде не работал и имел отрицательную характеристику по месту жительства. К тому же на момент совершения правонарушения он был в состоянии алкогольного опьянения.

«Обвиняемого судили по ч. 1 ст. 340 УК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве). Свою вину он не признал, — рассказал прокурор Октябрьского района Юрий Трайковский. — Однако суд учел все обстоятельства дела, допросил свидетелей и вынес вердикт: 2 месяца ареста».

Кроме того, по решению суда по иску прокурора с обвиняемого взыскан ущерб, причиненный заведомо ложным сообщением, а именно — затраты, понесенные в связи с выездом саперно-пиротехнической группы.