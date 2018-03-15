На торгах 15 марта упали все основные валюты

15 марта на торгах БВФБ белорусский рубль укрепился ко всем основным иностранным валютам — доллару, евро и российскому рублю.

Так, доллар потерял 0,0008 пункта (0,04%) — 1,9581 белорусского рубля, евро 0,0038 пункта (0,16%) — 2,4203 белорусского рубля, российский рубль 0,0068 пункта (0,2%) — 3,4354 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Сегодня утром фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,03% до 64,87 доллара за баррель.