В Минске задержан подозреваемый в убийстве мужчина

Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска по подозрению в совершении убийства задержан 37-летний мужчина.

Вечером 9 марта в квартире по ул. Долгобродская с резаной раной передней поверхности шеи с повреждением гортани был обнаружен 43-летний мужчина, который незамедлительно был отправлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу, где ночью от полученных повреждений скончался. Милицию и медиков вызвала его сестра: мужчина успел ей позвонить и попросить о помощи.

Сотрудниками отдела уголовного розыска было установлено, что к убийству мужчины причастен 37-летний незнакомый ему житель столицы. Специалистами Партизанского МРО ГКСЭ в ходе осмотра квартиры были изъяты следы рук, обуви, биологические следы для дальнейшего проведения экспертных исследований, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники выяснили, что 8 марта 43-летний мужчина отдыхал в компании вместе с женой и знакомой подозреваемого и якобы резко высказывался в их адрес, вел себя с ними неподобающим образом. О чем узнал ныне подозреваемый и решил наказать обидчика.

Благодаря информации и помощи своих знакомых, он узнал адрес мужчины и наведался к нему домой. Результатом этого визита стало убийство.

37-летний мужчина ранее неоднократно судим за грабеж, хулиганство и уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы или ареста.

«В отношении него Партизанским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 («Убийство») УК, − пояснила заместитель начальника Партизанского РУВД Наталья Коледа. – За умышленное противоправное лишение жизни другого человека санкция указанной статьи действующего законодательства предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет».