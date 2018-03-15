Рестораны Минска и Гомеля примут участие в международном гастрономическом фестивале «Вкус Франции»

21 марта по всему миру пройдет гастрономический фестиваль «Вкус Франции». В этот день в ресторанах 150 стран на пяти континентах будет предложен праздничный ужин, чтобы воздать должное французской гастрономии.

В этом году в фестивале принимают участие более трех тысяч ресторанов, в том числе 17 ресторанов из Минска и Гомеля, а также одна белорусская кулинарная школа.

Шеф-повар ресторана Paul Денис Исаев, посол Франции Дидье Канесс и шеф-повар бистро Brioche Павел Шпак

Каждый из ресторанов-участников будет демонстрировать современные тенденции французской кухни, которая в то же время верна своим основным традициям — изысканности и наслаждению процессом совместной трапезы.

«21 марта пройдет так называемый самый большой французский ужин в мире. Все рестораны-участники в этот вечер предложат для своих клиентов меню французской кулинарии. Интерес к фестивалю растет по всему миру. В этом году в нем примут участие три тысячи ресторанов на пяти континентах. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Беларусь не остается в стороне от этого возрастающего интереса. Мы рады сообщить, что в этом году у нас появилось 18 партнеров. Примет участие одна кулинарная школа, и там пройдет мастер-класс», — рассказал посол Франции в Беларуси Дидье Канесс на пресс-конференции, которая прошла в столичном бистро Brioche, одном из белорусских участников фестиваля «Вкус Франции».

Кстати, для 60% туристов, приезжающих во Францию, местная кухня — это одна из причин посещения страны.

Фото и видео Сергея Сацюка