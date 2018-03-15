Лукашенко считает, что развитие в Беларуси многопартийной системы прежде необходимо закрепить конституционно

Развитие в Беларуси многопартийной системы прежде необходимо закрепить конституционно. Такое мнение Александр Лукашенко высказал 15 марта на встрече с судьями Конституционного суда.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Говоря о возможности в будущем обсуждения тех или иных изменений в Конституцию, президент привел в качестве примера острые дебаты по вопросу создания в стране полноценной многопартийной системы. В частности, озвучиваются предложения создать крупную партию на базе «Белой Руси», чтобы она была выразителем интересов.

«Я категорически против, чтобы это была провластная партия, чтобы там все начальники сидели, — цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА. — Идет этот разговор. Кто-то говорит — время, надо что-то снять с власти, передать в партии, надо кадровые вопросы решать и прочее. Все это правильно. Кто-то говорит, что не время».

«Я считаю, что не с этого надо начинать. Надо впереди поставить «лошадь». Надо Конституцией закрепить, если мы к этому готовы. Если мы готовы сегодня к этим беспрерывным дебатам. Если мы готовы создать настоящую многопартийную систему, — заявил Александр Лукашенко. — Нам надо начинать с Конституции и там прописывать жестко эту многопартийную систему, какова роль партий. Ибо мы в обществе породим эту драку. Поэтому надо очень аккуратно».

Глава государства также констатировал, что численный состав многих партий в настоящее время крайне низкий.