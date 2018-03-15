Москва в ответ вышлет британских дипломатов

Российские власти приняли ответное решение на высылку из Великобритании 23 своих дипломатов.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о сроках высылки, коротко ответил: «Скоро».

Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что решение Лондона принято в связи с делом об отравлении бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери.

По мнению властей, к этому причастна Россия.

Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юля были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери 4 марта. На данный момент они находятся в реанимации в критическом состоянии.