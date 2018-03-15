В Березовке пациент избил фельдшеров скорой, приехавших к нему на вызов

14 марта житель Березовки позвонил в службу 103 и сообщил, что плохо себя чувствует. Приехавших к нему медиков он избил — не понравилось, что бригада, по его мнению, ехала слишком долго.

Оказалось, что мужчина несколько дней до этого выпивал. Находился он в состоянии опьянения и когда приехали медики. Вызвавший скорую сразу же стал вести себя агрессивно.

«Одну из фельдшеров он сильно ударил в лицо — она потеряла сознание, вторую же спустил с лестницы. Обеим женщинам понадобилась медицинская помощь. У одной было подозрение на сотрясение мозга. К счастью, нападение не имело тяжких последствий. Женщины сейчас чувствуют себя удовлетворительно. Госпитализация не понадобилась», — рассказали TUT.by коллеги пострадавших медиков.

Врачи сообщили о неадекватном поведении мужчины в милицию.