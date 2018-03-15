В минском архикафедральном костеле в 100-летие БНР пройдет молитва за Беларусь

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25 марта, в 100-летие провозглашения Белорусской Народной Республики, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич проведет в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии в центре Минска богослужение и молитву за Беларусь, сообщает официальный портал Римско-католического костела в стране.

Католический иерарх считает символичным то, что «акт независимости Белорусской Народной Республики, когда было провозглашено об основании нового государства, был подписан 25 марта — в праздник Благовещения». «Праздник 100-летия провозглашения Белорусской Народной Республики — это праздник «благой вести» о независимости Беларуси», — отметил архиепископ Кондрусевич.

По словам митрополита, несмотря на то что дальнейшая судьба БНР «не привела к ожидаемому результату, сам факт ее провозглашения 25 марта очень красноречивый, поскольку свидетельствует о стремлении белорусского народа к независимости».

Святая месса в архикафедральном костеле столицы начнется 25 марта в 10:00. В тот же день в 11:00 аналогичное богослужение проведет в кафедральном костеле Могилева вспомогательный епископ Александр Яшевский.

Столетие провозглашения БНР в Минске отметят митингом и праздничным концертом около театра оперы и балета. Разрешение городских властей провести эти мероприятия получили представители Объединенной гражданской партии, объединения «БНФ «Адраджэньне», движения «За Свободу», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и просветительского учреждения «Амарока».

Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации, пишет БелаПАН.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР католицизм Персона: Тадеуш Кондрусевич Александр Яшевский Город: Минск

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