В Пинском районе главный специалист по кормопроизводству украл у сельхозпредприятия корову

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В Пинском районе главный специалист украл у сельхозпредприятия корову.

В феврале текущего года с территории фермы одного из сельхозпредприятий Пинского района пропала корова. При расследовании инцидента в поле зрения оперативников попал главный специалист по кормопроизводству. Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Пинского РОВД установили, что кражу животного стоимостью 668 рублей совершил этот 47-летний работник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Часть похищенного (200 кг мяса) сотрудники милиции изъяли у него в ходе осмотра. Межрайонная прокуратура возбудила по факту уголовное дело по ч.1 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. Проводится проверка. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничение свободы на срок до четырех лет со штрафом, или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Тэги: корова хищение Город: Пинск

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