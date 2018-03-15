Домрачева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене
Белоруска Дарья Домрачева заняла второе место в спринтерской гонке на стартовавшем сегодня в норвежском Холменколлене 8-м этапе Кубка мира по биатлону.
Белоруска уступила победительнице — Анастасии Кузьминой из Словакии — 8,9 секунды. Отметим, что чемпионка допустила один промах, а Дарья прошла дистанцию чисто.
Третьей на пьедестал почета поднялась украинка Юлия Джима (+29,2; 0).
Надежда Скардино с одним промахом заняла 24-е место, а Надежда Писарева — 87-е (+3.50,5; 4).
Соревнования у женщин продолжатся 17 марта эстафетой, а завершатся 18-го гонкой преследования.
Напомним, на предыдущем этапе, прошедшем в финском Контиолахти, Домрачева в спринте завоевала золото.
Поздравляя спортсменку с победой, Александр Лукашенко отметил, что «это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам».
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