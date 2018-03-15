Домрачева завоевала серебро в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене

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Белоруска Дарья Домрачева заняла второе место в спринтерской гонке на стартовавшем сегодня в норвежском Холменколлене 8-м этапе Кубка мира по биатлону.

Домрачева заняла второе место на этапе Кубка мира в Холменколлене

Белоруска уступила победительнице — Анастасии Кузьминой из Словакии — 8,9 секунды. Отметим, что чемпионка допустила один промах, а Дарья прошла дистанцию чисто.

Третьей на пьедестал почета поднялась украинка Юлия Джима (+29,2; 0).


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Надежда Скардино с одним промахом заняла 24-е место, а Надежда Писарева — 87-е (+3.50,5; 4).

Сегодня в 16:45 по минскому времени начнется мужской спринт. Белорусскую команду представят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский и Максим Воробей.

Соревнования у женщин продолжатся 17 марта эстафетой, а завершатся 18-го гонкой преследования.

Состязания, которые являются предпоследним в этом сезоне этапом Кубка мира, завершатся 18 марта. Заключительный этап пройдет в Тюмени.

Напомним, на предыдущем этапе, прошедшем в финском Контиолахти, Домрачева в спринте завоевала золото.

Поздравляя спортсменку с победой, Александр Лукашенко отметил, что «это доставляет особую радость твоим многочисленным болельщикам».

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Тэги: биатлон Персона: Дарья Домрачева Надежда Скардино Надежда Писарева Анастасия Кузьмина Юлия Джима Город: Холменколлен

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