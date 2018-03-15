Минские власти хотят повысить единый налог для ИП и физлиц

Столичные власти хотят поднять на 7,4% ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Это обусловлено, как отмечается, принятием Указа президента «О налогообложении».

Сообщается, что ставки единого налога для ИП по виду деятельности розничная торговля повысятся со 46-439 рулей до 51-470 рублей в месяц; общественное питание со 142 до 152 рублей. Ставки единого налога для отдельных торговых центров будут выше на 10-30 рублей в зависимости от вида деятельности.

Те, кто занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей, будут платить на 14 рублей больше — 215 рублей в месяц; производством мебели 207 рублей (+ 13); фотографы — 110 (+ 7); видеооператоры — 126 (+ 8); парикмахеры — 99 (+ 6).

Ожидаемые поступления единого налога от физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, в бюджет Минска в 2018 году составят 26 млн рублей, что на 1,8 млн больше, чем в 2017 году.

Общественное обсуждение проекта решения продлится до 22 марта.