Меркель рассказала, что ей присылает Путин в обмен на его любимое пиво

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В фильме «Путин» российский лидер рассказал, что Ангела Меркель регулярно присылает ему «несколько бутылочек» пива Radeberger Pilsner.

Меркель рассказала, что ей присылает Путин в обмен на его любимое пиво
Фото пресс-службы кремля

Он рассказал, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Дрездене неравнодушен к восточногерманскому сорту пива Radeberger Pilsner, которое было дефицитным во времена ГДР.

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Слова Путина о презенте подтвердила канцлер: «Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво. И иногда возникает возможность для обмена».

Она также рассказала, что Путин присылает ей в качестве обмена.

«Однажды я получила очень хорошую копченую рыбу», — рассказала Меркель.

Канцлер не уточнила, какого сорта была эта рыба. Не исключено, отмечает DW, что речь идет о вобле — неведомой в Германии, а потому не переводимой на немецкой язык.

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Тэги: пиво подарок Германия Персона: Ангела Меркель Владимир Путин

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