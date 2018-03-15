Меркель рассказала, что ей присылает Путин в обмен на его любимое пиво

В фильме «Путин» российский лидер рассказал, что Ангела Меркель регулярно присылает ему «несколько бутылочек» пива Radeberger Pilsner.

Фото пресс-службы кремля

Он рассказал, что со времен своей работы в резидентуре КГБ в Дрездене неравнодушен к восточногерманскому сорту пива Radeberger Pilsner, которое было дефицитным во времена ГДР.

Слова Путина о презенте подтвердила канцлер: «Известно, что российский президент с удовольствием пьет немецкое пиво. И иногда возникает возможность для обмена».

Она также рассказала, что Путин присылает ей в качестве обмена.

«Однажды я получила очень хорошую копченую рыбу», — рассказала Меркель.

Канцлер не уточнила, какого сорта была эта рыба. Не исключено, отмечает DW, что речь идет о вобле — неведомой в Германии, а потому не переводимой на немецкой язык.