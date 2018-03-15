Возле Бреста задержали москвича за съемку с дрона

Россиянина привлекли к административной ответственности за незаконную съемку с беспилотника в пограничной зоне.

О съемке границы вечером 14 марта пограничникам сообщили жители агрогородка Страдечь Брестского района, сообщает пресс-служба погранкомитета.

«В ходе разбирательства выяснилось, что владелец летательного аппарата, 36-летний гражданин России, направлялся в Грузию транзитом через Беларусь. Находясь в пограничной зоне, мужчина решил сделать несколько фотографий белорусского пейзажа с помощью квадрокоптера. За нарушение пограничного режима, а именно за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы иностранец привлечен к административной ответственности», — объяснил официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.