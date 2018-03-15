Реальные доходы белорусов выросли за год почти на восемь процентов

По данным Белстат, реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси увеличились на 7,8% с января 2017 года по январь текущего. В прошлом году рост был всего 2,4%. До этого они продолжали падать больше двух лет.​

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 24,5%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,5%, сообщает БелаПАН.

По данным Белстата, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 увеличилась на 13,8%. Вместе с тем средняя номинальная начисленная заработная плата в январе по сравнению с декабрем 2017 года снизилась на 136,3 рубля (на 13,7%) и составила 859 рублей.