Линкявичюс о ноте Беларуси: Минск получил повод отыграться в пропагандистском поле

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал ноту, которую в среду, 14 марта, вручили литовскому послу в Беларуси Андрюсу Пулокасу.

Линкявичюс расценивает это как ответ на претензии Литвы по поводу инцидентов во время строительства в Островце Белорусской АЭС, пишет DELFI.

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«Они получили хороший повод отыграться в пропагандистском поле, возможно, они хотят представить ситуацию на равных, как будто и мы — такие же, как и они, хотя это неправда. Я совершенно не удивлен, что мы получили эту ноту. Разумеется, мы ответим, объясним, ничего там такого не было. Но то, что они отреагировали на публикации, меня совершенно не удивляет», — заявил BNS глава МИД.

Посол Литвы Андрюс Пулокас был вызван в МИД Беларуси в связи с сообщениями об инциденте на Игналинской АЭС.

 

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Тэги: Беларусь-Литва Игналинская АЭС Персона: Линас Линкявичюс

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