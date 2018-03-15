Надежда Савченко призвала украинцев свергнуть «преступную власть Порошенко»

Народный депутат Украины призвала сограждан к государственному перевороту.

«Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине — это достаточно ожидаемое и, наверное, достаточно правильное событие», — передает Рravda.com.ua слова Савченко.

Политик обвинила украинскую власть в преступлениях против украинского народа, во всех смертях, произошедших за период «преступной власти Порошенко».

Накануне Савченко вызывали на допрос в Службу безопасности Украины. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что она планировала террористический акт в стенах парламента: «уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады, а автоматами добивать тех, кто выживет». Он уточнил, что у следствия есть неопровержимые доказательства этому.