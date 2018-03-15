Корреспондент БелаПАН стал дипломантом конкурса для журналистов, проводимого БелТПП

Белорусская торгово-промышленная палата впервые провела конкурс среди журналистов, освещающих экономическую тематику и, в частности, проблематику экспортного потенциала Беларуси. 15 марта состоялась церемония награждения победителей и дипломантов, в числе которых и корреспондент БелаПАН.

На конкурс было подано 29 заявок от 43 журналистов и 11 авторских коллективов, представляющих 18 СМИ.

Гран-при конкурса удостоен коллектив Агентства телевизионных новостей Белтелерадиокомпании (телеканал «Беларусь 1») в составе Александра Хоровца, Сергея Барановского, Алексея Правдикова и Андрея Градабоева.

Победителями конкурса признаны:

в номинации «лучший автор информационного агентства» — Юлия Дыленок, экономический обозреватель БелТА;

в номинации «лучший автор интернет-издания» — Александр Заяц, экономический обозреватель, заместитель главного редактора TUT.by;

Александр Заяц

в номинации «лучший автор печатного» издания — Анастасия Турок, главный редактор «Аршанскай газеты» и программы районного радиовещания;

в номинации «лучший авторский коллектив на телевидении» — коллектив СТВ в составе Ольги Юруть и Валерия Науменко;

в номинации «лучший автор радиоэфира» — Наталья Бовкалова, специальный корреспондент Первого национального канала Белорусского радио.

Дипломанты конкурса:

в номинации «лучший автор информационного агентства» — Марина Носова, внештатный корреспондент БелаПАН;

Марина Носова

в номинации «лучший автор печатного издания» — Светлана Гиль, заведующая отделом экономики и экологии города газеты «Наш край»; Иван Потапнев, внештатный корреспондент журнала «Белая Вежа»;

в номинации «лучший авторский коллектив на телевидении» — коллектив ОНТ в составе Максима Вечеркова и Владимира Петенева; коллектив «Буг-ТВ» (Брест) в составе Анастасии Страпко, Эдуарда Бакуновича и Дмитрия Лазарчука; коллектив телерадиокомпания «Могилев» в составе Елены Турковой и Инны Даниленко;

в номинации «лучший автор радиоэфира» — Григорий Митюшников, заведующий отделом подготовки программ для интернет-вещания Главной дирекции международного вещания радио «Беларусь».

Фото Сергея Балая