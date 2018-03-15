Бухгалтер присвоила больше 30 тысяч рублей своей фирмы

В особо крупном хищении подозревается 43-летняя жительница Березовского района. За три года злоумышленница похитила и использовала на личные нужды свыше 30 тысяч рублей.

Женщина работала главным бухгалтером строительно-монтажной фирмы. С 2014 года через фиктивные документы она присваивала деньги предприятия себе, сообщает пресс-служба МВД.

«Фактически любое движение финансовых средств, включая начисление зарплаты, командировочных и пополнение расчетного счета, проходили через главбуха. Выяснилось, что служебными полномочиями она пользовалась в корыстных целях: оформляла "липовые" кассовые ордера о зачислении выручки магазина на расчетный счет предприятия в банке, на деле же забирала ее себе. Подобные махинации женщина проделывала с командировочными и зарплатными средствами, которые начислялись работникам фирмы лишь на подложных ведомостях», — пояснили в УБЭП УВД Брестского облисполкома.

В ее отношении возбудили уголовное дело. Ей грозит лишение свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.