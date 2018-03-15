Бездомный «угостил» знакомых стеклоочистителем — они умерли

Инцидент произошел в агрогородке Новоселье Минского района.

Минский райотдел Следственного комитета устанавил обстоятельства смерти двух человек, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, 40-летний бездомный мужчина пришел в гости сначала к 52-летнему знакомому, затем к другому — 58-летнему. С признаками отравления троих госпитализировали. Инициатор находится в тяжелом состоянии в больнице, а оба его знакомых скончались.

Следственно-оперативная группа изъяла пластиковую бутылку и иные вещественные доказательства, которые направлены в Государственный комитет судебных экспертиз.

В отношении выжившего бездомного возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.