Бездомный «угостил» знакомых стеклоочистителем — они умерли

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Инцидент произошел в агрогородке Новоселье Минского района.

Минский райотдел Следственного комитета устанавил обстоятельства смерти двух человек, сообщает БЕЛТА.

По предварительным данным, 40-летний бездомный мужчина пришел в гости сначала к 52-летнему знакомому, затем к другому — 58-летнему. С признаками отравления троих госпитализировали. Инициатор находится в тяжелом состоянии в больнице, а оба его знакомых скончались.

Следственно-оперативная группа изъяла пластиковую бутылку и иные вещественные доказательства, которые направлены в Государственный комитет судебных экспертиз.

В отношении выжившего бездомного возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

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Тэги: стеклоочиститель алкоголь внезапная смерть

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