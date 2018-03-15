Белорусы получили из-за границы больше миллиарда долларов

/ Экономика
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Личные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли на 21,8 процента.

Чистая оплата труда, с вычетом налогов, составила 421 млн долларов, сообщает БЕЛТА. Этот показатель вырос на 28,3%.

Денежные переводы работающих составили 527 млн, увеличившись за год на 15,2%.

За границу в 2017 году белорусами отправлено 117 млн личных переводов и это на 5% больше.

Личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.

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