Белорусы получили из-за границы больше миллиарда долларов

Личные переводы белорусам из-за рубежа в 2017 году выросли на 21,8 процента.

Чистая оплата труда, с вычетом налогов, составила 421 млн долларов, сообщает БЕЛТА. Этот показатель вырос на 28,3%.

Денежные переводы работающих составили 527 млн, увеличившись за год на 15,2%.

За границу в 2017 году белорусами отправлено 117 млн личных переводов и это на 5% больше.

Личные переводы включают все трансферты между домашними хозяйствами и чистую оплату труда работников-нерезидентов.