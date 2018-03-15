Китайский миллиардер хочет открыть в Беларуси бизнес по аренде автомобилей

Генеральный директор компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade, миллиардер Ван Эньпэй планирует реализовать новый для Беларуси проект «Автомобили для общего пользования».

Китайская делегация во главе с Эньпэем посещает Беларусьс 11 по 16 марта, сообщает сайт Национального агентства инвестиций и приватизации.

Суть проекта состоит в создании общественной системы аренды автомобилей с оплатой по времени эксплуатации. Все основные операции будут осуществляться с помощью мобильных средств связи с использованием специально разработанного ПО.

Бизнесмен предполагает, что основными пользователями этой системы станут иностранные туристы.