Китайский миллиардер хочет открыть в Беларуси бизнес по аренде автомобилей

/ Экономика
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Генеральный директор компании Guangzhou Xinjinlai Import and Export Trade, миллиардер Ван Эньпэй планирует реализовать новый для Беларуси проект «Автомобили для общего пользования».

Китайская делегация во главе с Эньпэем посещает Беларусьс 11 по 16 марта, сообщает сайт Национального агентства инвестиций и приватизации.

Суть проекта состоит в создании общественной системы аренды автомобилей с оплатой по времени эксплуатации. Все основные операции будут осуществляться с помощью мобильных средств связи с использованием специально разработанного ПО.

Бизнесмен предполагает, что основными пользователями этой системы станут иностранные туристы.

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Тэги: аренда автомобилей Беларусь-Китай индустриальный парк Великий камень Персона: Ван Эньпэй

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