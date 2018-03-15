«Я тебе челюсть сломаю». Российские коммунисты чуть не подрались на теледебатах

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Во время дебатов на канале «Россия 1» кандидат в президенты от «Коммунистов России» Максим Сурайкин накинулся на представителя Павла Грудинина из КПРФ Максима Шевченко.

Максим Сурайкин привел на дебаты бывшую сотрудницу «Совхоза имени Ленина», которым руководит кандидат в президенты от КПРФ Грудинин. Он сразу покинул эфир, оставив в студии своего представителя.

«Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Он меня увидел, сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю… Он нас выселил из квартиры», — сказала женщина.

Шевченко прервал ее выступление словами: «Как могут два человека выступать? Давайте еще толпу позовем доверенных лиц, давайте превратим выборы в цирк».

После словесной перепалки Сурайкин бросился к доверенному лицу конкурента, но кандидата в президенты успели вывести из студии. Он называл Шевченко «наемной мразью» и обещал сломать ему челюсть.

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Тэги: КПРФ Коммунисты России теледебаты президентские выборы в России Персона: Максим Сурайкин Павел Грудинин Максим Шевченко

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