«Мы чувствуем отвращение». Трамп, Меркель, Макрон и Мэй обвинили Россию в отравлении Скрипаля

Лидеры США, Германии, Франции и Британии выступили с совместным заявлением и призвали руководство России ответить на все вопросы, связанные с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, его дочери и британского офицера полиции.

«Мы чувствуем отвращение к нападению, которое произошло 4 марта 2018 года. Применение нервнопаралитического вещества военного типа, разработанного Россией, представляет собой первый случай наступательного использования нервнопаралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны. Это является нападением на суверенитет Соединенного Королевства и нарушает международное право», — указано в сообщении, опубликованном на сайте британского правительства.

Лидеры государств уточнили, что разделяют оценку британского следствия, которое обвинило в произошедшем Россию. По их мнению, ее руководство должно предоставить полное и окончательное объяснение относительно программы «Новичок» (вид химического оружия).

Сегодня о ситуации высказался и глава минобороны Британии Гэвин Уильямсон. Он посоветовал Путину закрыть рот.