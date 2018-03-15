В Беларуси создадут сеть научно-технологических парков

Соответствующее решение прорабатывается в Госкомитете по науке и технологиям.

«Развитие инновационной инфраструктуры — одно из важнейших направлений государственной инновационной политики. Сейчас у нас сформирована развитая сеть субъектов данной инфраструктуры, которая охватывает 24 субъекта, в том числе 14 научно-технологических парков. Технопарки будут создаваться не только в областных центрах республики, но и крупных районных центрах, в том числе и Орше», — передает БелаПАН слова главы ГКНТ Александра Шумилина.

На этой неделе президент подписал указ №105, который совершенствует условия для развития субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе научно-технологических парков. Документом предусматривается принятие ряда системных мер в этой сфере для развития региональных инновационных площадок и инновационных организаций, находящихся на начальной стадии развития.