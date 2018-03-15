Премьер-министр Эстонии отказался от визита в Россию

Юри Ратас должен был принять участие в праздновании столетия Эстонии в Красноярске, но передумал из-за отравления бывшего шпиона Скрипаля.

«Премьер-министр думал об участии, поскольку считает важным празднование дня рождения Эстонии и в зарубежных странах. В этом году он уже принимал участие в мероприятиях по случаю столетия Эстонии в Соединенном Королевстве, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии», — передает Postimees слова пресс-секретаря правительства Урмаса Сеавера.

Сеавер уточнил, что Ратас отменил визит в Россию «в свете недавних международных событий».

Сергей Скрипаль и его 33-летная дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери 4 марта. Британия и ее западные союзники в произошедшем обвинили руководство России.