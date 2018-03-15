Россельхознадзор нашел сульфаметазин в детском питании из Несвижа

/ Экономика
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Специалисты надзорного органа обнаружили антибактериальные препараты в образцах молока торговой марки «Сарафаново», предназначенного для питания детей дошкольного и школьного возраста.

«В этой связи будет усилен контроль над всей поступающей из Беларуси молочной продукцией, предназначенной для детского питания», — передает пресс-служба Россельхознадзора.

«Несвижский завод детского питания» построили несколько лет назад. 70% долей в нем принадлежит Nomopoli, которой владеют гражданин Казахстана и несколько офшорных трастов.

Сегодня стало извездно и о введении усиленного лабораторного контроля в отношении УПП «Глубокский молочно-консервный комбинат» и ПУП «Оршанский молочный комбинат». В их продукции выявили антибактериальный препарат сульфаметазин, который настоятельно не рекомендуется применять детям до 12 лет.

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Тэги: Россельхознадзор детское питание торговая война

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