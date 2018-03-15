Минские новостройки за полгода подорожали на четыре процента

Столько составил средний прирост цен на начало марта по сравнению с октябрем прошлого года.

Цены на однокомнатные квартире в классе «Стандарт» выросли на 3,8% до 1 090 доллара за кв. метр, двухкомнатные — на 6% до 1 000, трехкомнатные — на 9,8% до 1 065. Класса «Стандарт» — на 2,5% до 1 240 (для однокомнатных), на 5,1% до 1 230 (для двухкомнатных) и на 10,6% до 1 250 (для трехкомнатных). Класса «Комфорт» — на 20,1% до 1 730 (для однокомнатных), на 9,9% до 1 495 (для двухкомнатных) и на 16,5% до 1 550 (для трехкомнатных). Для класса «Престиж» — на 1,6% до 1 585, на 0,6% до 1 715 и на 10,6% до 1 775 соответственно. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на отчет группы компаний «Твоя столица».

«Наблюдаемое увеличение цен слишком интенсивное Это объясняется, во-первых, тем, что значительная часть накопленного за предыдущие годы отложенного спроса на новостройки была реализована в 2017 году. Во-вторых, кредиты с декабря 2017 года подорожали. В-третьих, вопреки статистическим данным, по ощущениям покупателей, реальные доходы до сих пор не только не растут, но и вместе с увеличением цен на продовольственную корзину и прочие товары повседневного спроса даже снижаются. А это значит, что и возможности по погашению кредитов тоже уменьшаются», — считают эксперты.

По их мнению, для поддержания в дальнейшем устойчивого спроса на новостройки по сформированным на данный момент ценам, и тем более для дальнейшего увеличения цен, необходимо либо снижение стоимости кредитов, либо рост доходов населения.

По сравнению с осенью 2017 года в настоящее время общий уровень спроса на новостройки снизился на 15%.