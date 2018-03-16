ЦСКА Гончаренко вышел в 1/4 финала Лиги Европы, киевское «Динамо» Хацкевича вылетело

15 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Московский ЦСКА, который возглавляет белорусский тренер Виктор Гончаренко, сумел по сумме двух встреч обыграть французский «Лион».

В первой игре в Москве с минимальным счетом победил «Лион». В четверг во Франции сильнее был российский клуб – 3:2.

Голы: 0:1 — Головин (39, пас — Дзагоев), 1:1 — Корне (58, пас — Ферри), 1:2 — Муса (60, пас — Набабкин), 1:3 — Вернблум (65, пас — Кучаев), 2:3 — Мариано Диас (71, пас — Траоре).

При общем счете 3:3 ЦСКА прошел в следующую стадию благодаря большему количеству мячей, забитых на чужом поле.

Киевское «Динамо», которым руководит бывший наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич, после ничьи в Риме с «Лацио» (2:2) в домашнем матче в столице Украины потерпело поражение со счетом 0:2 и выбыло из турнира.

В четвертьфинал Лиги Европы вышли:

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Лацио» (Рим, Италия)

«Марсель» (Франция)

ЦСКА (Москва, Россия)

«Арсенал» (Лондон, Англия).

Жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет 16 марта.