Милиция начала проверку по факту дрифта «Мерседеса» на площади Славы в Могилеве

ГАИ УВД Могилевского облисполкома проводит проверку по факту дрифта легкового автомобиля «Мерседес» по площади Славы в областном центре, сообщается на сайте УВД.

В интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как «Мерседес» «дрифтует по площади Славы в Могилеве».

ГАИ намерена установить все обстоятельства и точное время события, чтобы «располагать всеми законными основаниями привлечения водителя к ответственности».

Предварительно в его действиях усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.14 ч. 6 КоАП за нарушение пункта 7.1.3: правил дорожного движения (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством требований дорожных знаков) в данном случае – знаков, ограничивающих въезд на пл. Славы, что предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до пяти базовых величин.

При этом ГАИ отмечает, что участок проезжей части, по которой проезжает «Мерседес» на видео, не является территорией мемориального комплекса «Борцам за Советскую власть» на Площади Славы в Могилеве и относится к дороге для движения свадебных кортежей возле городского ЗАГСа.

По результатам проверки действиям водителя будет дана объективная правовая оценка.

Напомним, в конце 2016 года похожий случай, который впоследствии получил огромный резонанс, произошел в Минске. Тогда водитель «Мерседес» (на тот момент ему было 27 лет) на площади Победы заехал на площадку мемориала «Памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и проехал не менее трех кругов вокруг своей оси в управляемом заносе. Потом он пытался скрыться, но был задержан.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339 («Хулиганство»), ч. 2 ст. 346 («Надругательство над особо ценной материальной историко-культурной ценностью») Уголовного кодекса. Суд признал его виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом, а также в надругательстве над особо ценной материальной историко-культурной ценностью.

Водителя приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.