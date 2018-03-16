Польша направила официальный запрос относительно строительства в Бресте аккумуляторного завода

Польша направила официальный запрос белорусской стороне в связи с планируемым строительством в Бресте аккумуляторного завода, сообщает «Польское радио».

Как заявляет Главное управление охраны окружающей среды Польши, информация о планируемом строительстве поступала до сих пор только от регионального управления в Люблине, в которое обратились рядовые граждане, выражая свою обеспокоенность строительством аккумуляторного завода в Бресте.

При этом отмечается, что Беларусь подписала трансграничную Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду. Согласно ей, если инвестиционный проект может иметь значительное влияние на природу, белорусская сторона обязана об этом проинформировать страну-соседку. Однако Главное управление охраны окружающей среды Польши никакой информации на эту тему не получила.

Таким образом, подчеркнула пресс-секретарь Главного управления охраны окружающей среды Польши Моника Якубяк, Польша имеет право обсудить с соседями вопрос о негативном воздействии на свою территорию и жителей пограничной зоны этого проекта.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Было собрано почти 37 тыс. подписей против строительства, которые были переданы в Администрацию президента 22 февраля.

27 февраля в суде Московского района Бреста началось рассмотрение иска группы граждан и общественного объединения «Экодом» к ООО «АйПауэр».

С 25 февраля каждое воскресенье противники строительства аккумуляторного завода приходят на площадь Ленина в Бресте и обсуждают свои дальнейшие действия, пишет БелаПАН.