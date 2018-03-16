86-летняя бабушка из Гомеля пошла в магазин, а укатила в…Сочи

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Родственники 86-летней пенсионерки забили тревогу, когда она не вернулась домой из магазина. Обратились в милицию. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска. Отрабатывались различные версии, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

«Помогла информация с фото в интернете, — рассказал начальник отделения розыскной работы отдела уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля Владимир Александренко. — Спустя месяцы поисков в разыскиваемой пожилой гомельчанке персонал психоневрологической больницы города Сочи узнал свою пациентку. Бабушка находилась у них под другой фамилией».

Оказывается, пенсионерка давно мечтала о море. Накопила денег — и рванула: добралась до Брянска, потом села на поезд до Сочи. Там же странная туристка обратила на себя внимание и оказалась в психоневрологической больнице.

Родственники забрали бабушку и привезли ее домой.

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Тэги: розыск Персона: Владимир Александренко Город: Гомель Сочи

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