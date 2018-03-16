В Беларуси призывают 2 тыс. «запасников»

/ Общество
Просмотров: 630 Комментариев: 0

В белорусской армии продолжается проверка. Она предусмотрена поручением главы государства.

В Беларуси призывают 2 тыс. «запасников»

Как сообщили в Минобороны, «в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил в ходе подготовки к выполнению задач по предназначению осуществляется поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Республики Беларусь в одно из соединений Борисовского гарнизона».


Белорусская армия: денег нет, но вы держитесь. Печатайте шаг!

На данный момент только военкоматами столицы призвано более 300 военнообязанных из запаса.

Также запланирована поставка вооружения, военной и спецтехники с арсеналов, баз и складов Минобороны.

Также в рамках проводимых мероприятий запланирована поставка вооружения, военной и специальной техники с арсеналов, баз и складов Министерства обороны.

Как сообщалось ранее, проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Госсекретарь Совбеза Станислав Зась 12 марта вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение главы государства на выполнение практических мероприятий проверки.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Вооруженные силы

Другие материалы на эту тему:

Белорусская армия: денег нет, но вы держитесь. Печатайте шаг!

Белорусская армия: денег нет, но вы держитесь. Печатайте шаг!

Лукашенко: я сам бегал, прыгал, подтягивался и занимался с солдатами

Лукашенко: я сам бегал, прыгал, подтягивался и занимался с солдатами

Модернизацию белорусской армии тормозит нереформированная экономика

Модернизацию белорусской армии тормозит нереформированная экономика

Отставка генерала Глода. Под новую военную доктрину нужны новые кадры

Отставка генерала Глода. Под новую военную доктрину нужны новые кадры

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)