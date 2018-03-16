В Беларуси призывают 2 тыс. «запасников»

В белорусской армии продолжается проверка. Она предусмотрена поручением главы государства.

Как сообщили в Минобороны, «в рамках проверки боевой готовности Вооруженных сил в ходе подготовки к выполнению задач по предназначению осуществляется поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов Республики Беларусь в одно из соединений Борисовского гарнизона».

На данный момент только военкоматами столицы призвано более 300 военнообязанных из запаса.

Также запланирована поставка вооружения, военной и спецтехники с арсеналов, баз и складов Минобороны.

Также в рамках проводимых мероприятий запланирована поставка вооружения, военной и специальной техники с арсеналов, баз и складов Министерства обороны.

Как сообщалось ранее, проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Госсекретарь Совбеза Станислав Зась 12 марта вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение главы государства на выполнение практических мероприятий проверки.