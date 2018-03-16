Фотофакт. ОМОН провел очередную облаву на рынке в Ждановичах — задержаны иностранцы

Сотрудники столичного управления по гражданству и миграции при силовой поддержке бойцов ОМОНа провели очередной рейд по отработке территории торгового дома «Ждановичи».

Целью мероприятия правоохранителей являлась проверка законности нахождения в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщили в ГУВД, в результате проверки были выявлены и задержаны семь иностранцев, которые нелегально находились в республики.

Фото пресс-службы ГУВД Мингорисполкома