Фотофакт. ОМОН провел очередную облаву на рынке в Ждановичах — задержаны иностранцы

/ Общество
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Сотрудники столичного управления по гражданству и миграции при силовой поддержке бойцов ОМОНа провели очередной рейд по отработке территории торгового дома «Ждановичи».

ОМОН провел очередную облаву на рынке в Ждановичах — задержаны иностранцы

ОМОН провел очередную облаву на рынке в Ждановичах — задержаны иностранцы

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Целью мероприятия правоохранителей являлась проверка законности нахождения в Беларуси иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как сообщили в ГУВД, в результате проверки были выявлены и задержаны семь иностранцев, которые нелегально находились в республики.

 

 

Фото пресс-службы ГУВД Мингорисполкома

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Тэги: Ждановичи мигранты ОМОН Город: Ждановичи

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    задержаны семь иностранцев.... дальше что ??