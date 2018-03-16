Из-за сильного снега в Беларуси на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

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Белорусские синоптики прогнозируют в субботу, 17 марта, существенное изменение погоды.

Из-за сильного снега в Беларуси на субботу объявлен оранжевый уровень опасности

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Кроме уже анонсированных морозов, ожидается сильный снег.

Как сообщили в Гидрометцентре республики, в южных районах ожидается метель, на дорогах снежные заносы, ночью и утром по Брестской области пройдет сильный снег.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.

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Тэги: погода штормовое предупреждение оранжевый уровень опасности

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